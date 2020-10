Premier Conte warnt: Land darf sich nicht spalten

Angesichts anhaltender Protestaktionen gegen die restriktiven Anti-Covid-Maßnahmen seiner Regierung hat der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte die Italiener zu Zusammenhalt aufgerufen. In einer Ansprache vor dem Parlament am Donnerstag warnte Conte, dass sich das Land nicht spalten dürfe. „Dies ist die Zeit, in der wir geschlossen bleiben müssen“, sagte der parteilose Premier.