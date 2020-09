"Simply guat": Das bringt der Herbst

Mit Herz am Herd: „Simply guat“ ist wieder da. Das beliebte Videokochbuch auf STOL startet am Mittwoch wieder in eine neue Staffel – mit einer tollen Neuigkeit: Als Rezepte-Lieferanten dienen diesmal nicht Profiköche, sondern leidenschaftliche, talentierte Hobby-Köchinnen. Den Anfang macht Food-Bloggerin Annalena Ganner (23) aus Meran.