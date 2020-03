Primeln für guten Zweck

Wie schon seit 20 Jahren kann man auch heuer dieser Tage wieder bunte Primeln für einen guten Zweck kaufen. An insgesamt 129 Ständen in ganz Südtirol bieten die SVP-Frauen in Zusammenarbeit mit der Südtiroler Krebshilfe rund um den internationalen Frauentag am 8. März die farbenprächtigen Frühlingsboten zum Kauf an.