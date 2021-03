Prinz William: „Die Royals sind keine rassistische Familie“

Prinz William und Herzogin Kate haben am Donnerstag eine Schule in London besucht. Auf die Frage eines Reporters, ob die königliche Familie rassistisch sei, antwortete William: „Nein, die Royals sind keine rassistische Familie.“ Hintergrund: Am vergangenen Wochenende hatte seine Schwägerin Herzogin Meghan in einem Interview erklärt, die Royals hätten sich vor der Geburt ihres Sohnes gefragt, welche Hautfarbe das Baby wohl haben wird.