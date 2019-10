Promi-Kochduell

Veganer Speck und musikalische Hochgenüsse: „Die Südtiroler Frau lässt kochen“ – und sie lässt sich auch gerne überraschen. Zum Beispiel vom Geschmack veganer Gerichte oder von einem herausragenden One-Man-Konzert in der Küche. Für beide Überraschungen war beim dritten Promi-Kochduell des Jahres 2019 gesorgt, denn am Herd gegenüber standen sich die Umweltschützerin und Filmemacherin Magdalena Gschnitzer (34) aus Gasteig und der Vinschger Patrick Strobl (33), Leadsänger der aufstrebenden Band „Mainfelt“. Schauplatz des kulinarischen Wettstreits war das ****S Hotel „Excelsior Dolomites Life Resort“ in St. Vigil in Enneberg.