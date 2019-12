Promi-Kochduell in der Bozner Messe

Katia Bettin, Miss Südtirol 2020 und Jonas Oberstaller, Singer und Songwriter standen sich beim Promi-Kochduell der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ in einem kulinarischen Wettstreit gegenüber. Gekocht wurde am 23. November bei der Herbstmesse in Bozen. In der Fachjury waren Manuel Ebner vom Rungghof in Girlan, Katja Bicciato der Kellerei St. Michael-Eppan, Thomas Mur Direktor der Messe Bozen und Christoph Stampfl von der gleichnamigen Eisacktaler Bäckerei. Katia und Jonas wurden mit Kochjacken und Kochhüte von der Firma Milesi ausgestattet. Die Kellerei St. Michael-Eppan, das Biokisl und die Bäckerei Stampfl verwöhnten alle Zuschauer mit Wein, Snacks und Brot. Durch die Show begleitete mit viel Schwung die Moderatorin Silvia Fontanive.