Prozessauftakt: Das sagt Madè Neumair

In Bozen hat am Freitag der Schwurgerichtsprozess gegen Benno Neumair begonnen. Er ist des Mordes an seinen Eltern Peter Neumair und Laura Perselli am 4. Jänner 2021 angeklagt. STOL-Reporter Ivo Zorzi hat den Prozessauftakt mitverfolgt.