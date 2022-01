Prügelattacke in Brixen: „Wenn du mich anzeigst, dann…“

3 junge Männer prügeln auf einen am Boden Liegenden ein: Fäuste und Tritte gehen auf den Jugendlichen nieder. Wenn er sie anzeige, so drohen sie, würden sie seiner Mutter etwas antun. Passiert ist das Ganze im Dezember in Brixen, am Gehweg entlang des Eisack in der Nähe der Cusanusakademie. Das Video wurde im Internet verbreitet. Gefilmt haben die Täter selbst. Die Carabinieri sind informiert.