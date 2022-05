Am Bozner Schwurgericht wurde am Dienstag der Prozess gegen Benno Neumair fortgesetzt. Der Bozner muss sich wegen des Mordes an seinen Eltern Laura Perselli und Peter Neumair verantworten. Im Zeugenstand stand diesmal der Psychiater Roger Pycha, als Freund von Laura Perselli. Für Pycha ist klar: Benno Neumair war zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig.