Pure Verzweiflung: 2 Katzen retten sich aus Feuerhölle

In der Provinz Surigao del Sur auf den Philippinen sind mehrere Holzhütten in Flammen aufgegangen. Während die Bewohner die Häuser verlassen hatten, blieben 2 Katzen in der Feuerhölle zurück. Erst ein mutiger Sprung rettete den Tieren das Leben.