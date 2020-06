Pustertal: Nach Corona sind wieder die Einbrecher unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Sand in Taufers 3 Einbrecher von Überwachungskameras gefilmt worden. Seelenruhig machten sie sich an der Rückseite des Brugghof-Ladens in der Fraktion Kematen zu schaffen. Mit einem kleinen Brecheisen, das sie bei einem Nachbarn des Brugghofes entwendet hatten, versuchten sie zunächst die Türe zum Laden aufzubrechen, als dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe ein. Danach suchten die dreisten Einbrecher fluchtartig das Weite.