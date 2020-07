Putzig: Pinguine watscheln durchs Museum

Das Field Museum in Chicago ist ein Naturkundemuseum und zählt zu den am besten besuchten kulturellen Einrichtungen in den USA. Das angrenzende Shedd Aquarium wollte seine Pinguine ebenfalls kulturell etwas auf Vordermann bringen, und hat kurzerhand einen Museumsbesuch organisiert. Die Pinguine im Naturkundemuseum sind einfach putzig!