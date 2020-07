Rabland: Dachstuhl fängt nach Blitzeinschlag Feuer

In der Nacht auf Dienstag ist es in einem Hotel in Rabland zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Die Gäste des Hotels mussten kurzzeitig evakuiert werden. Aufnahmen: Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols