Raketenbeschuss auf Charkiw dauert an

Die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine wird weiter massiv von den russischen Streitkräften bombardiert. Nachdem am Dienstag ein Gebäude der Regionalverwaltung im Stadtzentrum von einer Rakete getroffen wurde, geriet am Mittwoch ein Gebäude der Polizei unter Beschuss und ging in Flammen auf.