Rallye in Russland: 5 Autos fliegen in einer Kurve raus

Die Rallye in Pskov ist für die Motorsport-Szene in Russland ein Fixtermin. Doch in diesem Jahr wurde der Klassiker zum Schrottplatz: In einer Kurve sind gleich 5 Autos rausgeflogen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.