Sevilla: Ratte reißt Parlamentarier von den Stühlen

Ein unangekündigter Gast hat am 21. Juli im Andalusischen Parlament in Sevilla für einen kurzen Schrecksmoment gesorgt. Die Parlamentarier waren gerade dabei Susana Diaz als Senatorin für die südliche spanische Region zu ernennen, als eine Ratte in das Parlament lief. Einige der Parlamentarier verließen ruckartig ihre Plätze um sich in Sicherheit zu bringen.