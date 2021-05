Ekelig: Rattenplage in der Landeshauptstadt

Am helllichten Tag treiben sich Ratten auf dem Areal in der Trienter Straße in Bozen herum. Bürger, die hier täglich vorbeispazieren, haben sich bereits bei der Gemeinde über die unhygienischen Zustände beschwert. Bisher bleiben die Ratten davon aber unbeeindruckt. STOL war vor Ort und hat das Treiben dieses Ungeziefers festgehalten.