„Rechte der Kinder verteidigen“

An den heutigen Arbeiten im Kinderlandtag nahm auch Kinder- und Jugendgarantin Daniela Höller teil. Sie erklärte den Kindern, dass es ihr darum geht, „die Rechte der Kinder zu verteidigen und einzugreifen, wenn sie nicht gewährleistet sind“. Einige Mädchen und Jungen kannten sie bereits, da sie sie auf einer der 7 Konferenzen zu den Kinderrechten in den Bezirken getroffen hatten, einer Initiative in Zusammenarbeit mit dem Landeskinderrat und mit der Arbeitsgruppe „Rechte von Kindern und Jugendlichen“. „Wir haben geografisch und altersmäßig ein bereits begonnenes Projekt ausgeweitet: Dabei entstanden wunderschöne Werke, die morgen im Foyer des Landtags ausgestellt werden“, so Höller.