Rechtsanwalt von Benno Neumair: „Er hofft, dass seine Eltern gefunden werden“

Rechtsanwalt Angelo Polo hat sich im Fall Neumair am Mittwochmorgen in Bozen vor die Kameras gestellt und Auskunft über den Stand der Ermittlungen und den Zustand des Verdächtigen Benno Neumair gegeben. Zudem ist die Spurensicherung in der Wohnung des vermissten Ehepaares.