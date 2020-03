Regierung bittet um Geduld: Kein Ende der Maßnahmen in Sicht

Die Bundesregierung wird die Testkapazität in der Coronakrise stark ausweiten. "Es wird gelingen, die Kapazitäten auf rund 15.000 pro Tag auszubauen, und auch durchzuführen, sofern wir die notwendigen Ressourcen erhalten", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag im Kanzleramt. Zudem bat er die Bevölkerung um Geduld. Ein Ende der Maßnahmen sei derzeit noch nicht in Sicht.