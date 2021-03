Reh verirrt sich in Bewässerungskanal aus Beton

Angst um ein Reh im Etschtal in der Provinz Verona. Das Tier war in einen künstlichen Bewässerungskanal aus Beton geraten und fand nicht mehr hinaus. Polizei und Feuerwehr wollten das verängstigte Tier einfangen – die Rettungsaktion blieb jedoch ohne Erfolg. Am nächsten Morgen hatte das Reh bereits einen Weg aus dem Kanal gefunden.