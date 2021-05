Rehbock steckt in Neumarkt in Eisengitter fest – befreit

Happy End in Neumarkt: Ein etwa 2-3 Jahre alter Rehbock hat sich am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr in der Zufahrt zu einem Firmengelände bei der Reitsportanlage Alps Coliseum im Eisengitter verfangen. Jäger Thomas Jacob und ein Jagdkollege konnten das Tier nach etwa 10 Minuten aus seiner misslichen Lage befreien. Anschließend wurde der Rehbock in einem Waldstück freigelassen.