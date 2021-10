Rekord: Motorradfahrerin springt von Hochhaus zu Hochhaus

Keity Meier ist in ihrer Heimat Estland eine wahre Größe im Trial-Sport. Jetzt dürfte die 26-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes den Sprung in die breite Öffentlichkeit geschafft haben. Am Sonntag ist Meier in Tallinn mit ihrer Maschine in 117 Metern Höhe vom Dach des Swissotel 11 Meter auf das Dach des Nachbarhauses gesprungen. Ein neuer Weltrekord.