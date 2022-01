Reschensee: Ein bisschen Afrika im Oberland

Kilometerlange Staubfontänen wurden in den vergangenen Tagen im oberen Vinschgau beobachtet. Das Ganze hatte auf den ersten Blick den Eindruck eines ausgedehnten Flächenbrandes vermittelt, was es aber glücklicherweise nicht war. Das Geheimnis des vielen Staubes liegt in den Sanierungsarbeiten am Druckstollen des Reschenstausees begründet. Weil der Reschensee so gut wie trockengelegt ist, kommt es auch dort zu Bedingungen, wie man sie sonst eher aus afrikanischen Steppengebieten her kennt.