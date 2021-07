Reschenseelauf: Die etwas andere Hochzeit

Beim 21. Reschenseelauf wurde am Samstag Geschichte geschrieben. Thomas Wenning und Claudia Weber aus Deutschland gingen unvermählt an den Start und kamen als frisch verheiratetes Ehepaar an. Erstmals in Südtirol und laut Organisatoren auch erstmals in Europa, fand eine solche Laufhochzeit statt. STOL war dabei.