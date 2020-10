Rettet diese Idee den Winter in der Gastronomie?

Ein Straßencafè in der US-Metropole New York reagiert auf originelle Art und Weise auf die geänderten Umstände. Wegen der Corona-Pandemie wollen Gäste lieber im Freien sitzen. Doch der Herbst in „Big Apple“ ist oft windig, regnerisch und kühl – so wie bei uns in Südtirol. Welche Bar springt auf diesen Trend auf?