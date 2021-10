Rheumatologie: Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg

Unter dem Arbeitstitel „Entwicklung der Rheumatologie in der Europaregion Tirol – Perspektiven für die Zukunft“ fand am Montag in Innsbruck eine Tagung der Rheumatologen der Europaregion Tirol statt. „Ein großes Thema ist die flächendeckende Versorgung der Patienten und die Zusammenarbeit mit den anderen Diensten und den Hausärzten. In all diesen Bereichen wollen wir verstärkt zusammenarbeiten. Ein großer Themenkomplex ist auch der Bereich Forschung“, erklärt der verantwortliche Oberarzt der Rheumaambulanz an der Universitätsklinik Innsbruck, Dr. Johann Gruber.