Riesiger Hai schwimmt mit SUP-Paddler

So lernt man in England das Fahren auf einem SUP-Brett. Als eine Gruppe ins Hafenbecken paddelt, taucht vor ihnen ein Hai auf. Einige Wassersportler gingen sofort in die Knie, um ja nicht ins Wasser zu stürzen. Hai und Wassersportler haben die für beide Seiten wohl eher unheimliche Begegnung schadlos überstanden.