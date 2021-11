Riffian: Schulbus umgekippt - keine Verletzten

Glück im Unglück hatte am Dienstagnachmittag der Firmenchef eines Passeirer Busunternehmens auf der Vernuerer Straße in der „Gnealer“-Kurve in der Gemeinde Riffian. Vermutlich aufgrund eines Bremsdefekts war sein abwärts fahrender Opel Movano mit 15 Sitzplätzen seitlich umgekippt. Im Schulbus befand sich nur der Fahrer, der unverletzt blieb. Er stand aber unter Schock. „Der Bus war in Richtung Riffian unterwegs, um Schüler abzuholen und nach Hause zu bringen“, sagte Riffians Feuerwehrkommandant Alexander Turato. „Er befand sich auf der Rückfahrt von einem Schülertransport.“ Die Freiwillige Feuerwehr Riffian samt Zug Vernuer wurde um 15.31 Uhr alarmiert, um den stark beschädigten Kleinbus zu bergen. Im Einsatz standen weiters ein Abschleppdienst und die Carabinieri.