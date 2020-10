Rihanna und die heißeste Dessous-Show des Jahres

Dass Pop-Superstar Rihanna (32) viele Talente hat, ist bekannt, aber jetzt übertraf sie mit ihrer Dessous-Kollektion mal wieder alles und alle. Die mega-heißen Teile der eigenen Modelinie Savage X Fenty wurden am Donnerstag in Los Angeles präsentiert. Als Models engagierte Rihanna unter anderem die Topmodels Bella Hadid und Irina Shayk, Society-Lady Paris Hilton, Schauspielerin Cara Delevingne, Sängerin Normani und Plus-Size-Model Vanessa Romo. Auch Rihanna selbst posierte in einem der extravaganten Outfits. Aber sehen Sie selbst.