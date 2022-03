Riskante Durchsage: Russischer Pilot gegen Krieg

In diesem Video spricht ein Flugkapitän der staatlichen russischen Billigfluglinie Pobeda zu den Passagieren. Anstatt Angaben über Flugdauer und Wetter äußert sich der Pilot zum Krieg in der Ukraine. Eine riskante Durchsage, denn für die russische Propaganda gibt es keinen Krieg in der Ukraine, nur eine „militärische Sonder-Operation“. Tausende Menschen wurden in Russland bereits festgenommen, weil sie gegen den Krieg protestiert hatten.