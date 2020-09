Ritten: Wenn ein Kajak vom Himmel fällt...

Fast perfekt gelungen: Der Konzept- und Aktionskünstler Roman Signer hat im Rahmen des Transart-Festivals am Sonntag am Lobishof auf dem Ritten seine 4 Zeitskulpturen mit Hubschrauber aus der Taufe gehoben. „Luft“ nannte sich die Performance: Aus der Luft ließ der Hubschrauber ein Kajak vom Himmel fallen, das sich bis zur Hälfte in den Boden grub, die Rotorblätter ließen 4 Fahnen leicht flattern, Holzplatten umfallen, wenn auch nicht nach Außen, und Industrietonnen auf die Wiese rollen. FILMCREDIT: Transart/Max Valenti