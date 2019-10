Rollenbilder bei der Berufswahl durchbrechen

Am Donnerstag fiel der Startschuss für die Kampagne "Umdenken öffnet Horizonte". Die neu aufgelegte Kampagne des Landes Südtirol, in deutscher und italienischer Sprache, will zum Umdenken bewegen, den Rollen-stereotypen entgegenwirken und zu einer geschlechtersensiblen Berufswahl beitragen. Rolanda Tschugguel, Direktorin der Landesabteilung Bildungsförderung und Landesrat Philipp Achammer erklären die Kampagne.