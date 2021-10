Rom: Bekannte Brücke wurde Raub der Flammen

Am Samstagabend um kurz vor Mitternacht ist in Rom die Brücke „Ponte dell'Industria“, für alle als „Ponte di Ferro“ (Eisenbrücke) bekannt, in Flammen aufgegangen. Teile der Brücke sind dabei in den Tiber gefallen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.