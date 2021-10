Rom: Oscar-Preisträger Jared Leto landet in Green-Pass-Demo

Schauspieler und Oscar-Preisträger Jared Leto war am Samstag zur falschen Zeit am falschen Ort: Während eines Aufenthalts in Rom fand er sich plötzlich inmitten der ausschreitenden Proteste gegen die Green-Pass-Verordnungen wieder. „Habe Tränengas abbekommen – der Abend ist gelaufen“, schrieb Leto.