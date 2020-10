Rom: Wildschweine amüsieren sich am Kinderspielplatz

Auch Wildschweine brauchen Unterhaltung: Gleich 4 Wildschweine wurden am Donnerstag auf einem Kinderspielplatz in der Via della Cava Aurelia gefilmt. Die Tiere waren wohl auf Futtersuche. Immer wieder werden in Rom Wildschweine gesichtet, u.a. vor einem Wahllokal beim Referendum im September.