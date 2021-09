Romantisch: Fedez singt zum Hochzeitstag für Chiara Ferragni

Rapper Fedez und Influencerin Chiara Ferragni sind seit 2018 verheiratet. Zum 3. Hochzeitstag hatte der Rapper seiner Frau ein Lied geschrieben, und ihr dieses mitten am Comer See gesungen. Die Millionen Follower des Paares in den Sozialen Netzwerken sind entzückt.