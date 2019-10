Rotes Tuch löst Großeinsatz aus

Alarmstufe 5 hieß es am Donnerstagmorgen für die Einsatzkräfte in Meran und Umgebung: Bei der Passer-Etsch-Mündung sei eine Person im Wasser gesehen worden. Umgehend wurde Großalarm ausgelöst. Die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Marling, Obermais, Untermais, Gratsch und Freiberg rückten aus. Auch die Wasserrettung Meran und der Rettungshubschrauber Pelikan 1 wurden alarmiert und beteiligten sich an der Suche nach der angeblich im Wasser treibenden Person. Doch nach einer Stunde war klar: Es handelte sich um einen Fehlalarm. Die Einsatzkräfte entdeckten nämlich ein rotes Tuch, das wohl fälschlicherweise für eine Person gehalten worden war.