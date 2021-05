Rotterdam: Eine Brücke auf Schiffsreise

In den Niederlanden wird derzeit mit Pontons und Schleppkähnen eine 220 Meter lange, 20 Meter breite und über 40 Meter hohe Brücke in den Hafen von Rotterdam geschifft. Dabei muss die Struktur auf dem Fluss Maast selbst unter 4 anderen Brücken durch. In der Nacht von Freitag auf Samstag soll die Behelfsbrücke an ihrem Zielort montiert werden.