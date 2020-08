Rührend: Nach Corona-Erkrankung eine Bergtour in Südtirol

Pina aus Teramo (Abruzzen) war im März an Covid-19 erkrankt. 33 Tage lag die 69-Jährige im Bett, 55 Tage war sie nur zuhause. Nun hat die rüstige Frau die Corona-Infektion überstanden und genießt ihr Leben in den Südtiroler Bergen. Die Urlauberin war in Pfitsch auf dem Weg zur Europahütte, auf 2693 Metern.