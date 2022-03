Russische Abendnachrichten: Live-Protest gegen den Krieg

Marina Owsjannikowa ist Journalistin beim russischen Staatsfernsehen Perwij Kanal. Am Montagabend, mitten in den Hauptnachrichten, rannte sie ins Studio und hielt ein Plakat mit der Schrift „No War“ in die Kamera. Zugleich rief die Frau: „Was gerade in der Ukraine passiert ist ein Verbrechen und Russland ist der Aggressor. Die Verantwortung dafür trägt nur eine Person: Wladimir Putin. Mein Vater ist Ukrainer, meine Mutter ist Russin.“