Russische Weltkriegs-Ikone wird bei Demo abgeführt

In St. Petersburg, der Geburtsstadt von Präsident Putin, haben am Mittwochabend zahlreiche Menschen gegen den Einmarsch der russischen Streitkräfte in der Ukraine protestiert. Unter den meist jungen Leuten war auch eine kleine, alte Frau: Elena Osipova. Sie ist eine der letzten Überlebenden der Belagerung von Leningrad im Zweiten Weltkrieg durch die Nazis. Frau Osipova wurde von der Polizei abgeführt – jetzt wächst die Sorge um die Frau.