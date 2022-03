Russland: Über 4000 Festnahmen nach Anti-Kriegs-Demos

Bei Protesten gegen den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die Polizei am Sonntag in ganz Russland mehr als 4.300 Menschen festgenommen. Das berichtet eine unabhängige Gruppe zur Überwachung der Proteste, die nach eigenen Angaben Festnahmen in 56 verschiedenen Städten des Landes dokumentiert hat.