Schwazer: „Sachlage wendet sich weiter zu meinen Gunsten“

Am Montag wurde am Landesgericht in Bozen das Beweissicherungsverfahren im Fall Alex Schwazer abgeschlossen. Für Schwazer war es kein schlechter Tag. STOL war vor Ort und hat mit dem zuversichtlichen Geher unter Dopingverdacht gesprochen.