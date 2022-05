Astronautin Samantha Cristoforetti aus Malè im Sulztal (Trentino) ist seitwenigen Tagen wieder auf der Internationalen Raumstation ISS. Die ehemalige Schülerin der Marcelline in Bozen und ihr Team wurden mit einer SpaceX-Rakete von Elon Musk ins All befördert. In einem kurzen Video nimmt Cristoforetti ihre Fans mit auf die Reise.