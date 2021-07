Sand in Taufers: Wildbach Ahr führt große Wassermengen

Das Unwettertief Bernd, das in Teilen Österreichs und in Oberbayern große Schäden verursacht hat, streift Südtirol nur am Rande. In Prettau fielen in den vergangenen 24 Stunden laut Landeswetterdienst aber beachtliche 50 Liter pro Quadratmeter. Im Video die Ahr bei Sand in Taufers. Die Feuerwehren behalten die Situation unter Kontrolle und führen Kontrollfahrten durch. - Landesfeuerwehrverband Südtirol