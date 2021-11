Sarah Biasini über Mutter Romy Schneider: "Die Schönheit des Himmels":

Mit "Die Schönheit des Himmels" hat Romy Schneiders Tochter Sarah Biasini ein intimes Buch geschrieben. "Alles, was Sie in der Kindheit erlebt haben, begleitet Sie Ihr ganzes Leben", erzählt die 44-jährige Schauspielerin in ihrem Erstlingswerk. Bei einem Interview in Wien beim Schloss Belvedere spricht sie über ihre berühmte Mutter und ihre eigene Rolle als Mutter.