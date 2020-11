Sardinien: Drogen in umgebauter Gasflasche versteckt

In Cagliari auf Sardinien ist der Polizei in junger Mann auf der Straße aufgefallen, der eigentlich im Hausarrest sein sollte. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung fand die Polizei in einer leeren Gasflasche, die auf der Unterseite einen Deckel hatte, über ein Kilo Drogen. In 12 Säckchen war Marihuana verpackt, in Kaffeekapseln war Kokain. Außerdem wurden über 500 Euro Bargeld sichergestellt. Der 23-Jährige wurde festgenommen.