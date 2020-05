Schlägt sich hier Jason Derulo 2 Zähne aus?

Jason Derulo schockiert seine Fans. In einem Video, das er auf seinem Instagram-Profil geteilt hat, nimmt der R&B-Star an der „Corn Challenge“ teil. Dabei steckt er einen Maiskolben an eine Bohrmaschine, schaltet diese ein und nagt den Mais ab. Doch das geht richtig schief: Er schlägt sich dabei die Schneidezähne aus. Jedoch hat Jason Derulo in Vergangenheit schon öfters seine Fans reingelegt. Es bleibt also offen, ob es diesmal auch so ist.