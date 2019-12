Schlag gegen Produktfälscher: Tausende Textilien beschlagnahmt

Der Zoll hat Mitte November am Flughafen Wien den größten Einzelfall von Produktpiraterie per Luftfracht in Österreich aufgedeckt. 30.000 gefälschte Textilien und Accessoires von mehr als 50 Luxusmarken wie Louis Vuitton, Gucci und andere wurden am Montag am Airport Medienvertretern präsentiert.